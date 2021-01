Renault présente un prototype électrique de son modèle culte R5 – photos

Le constructeur français a dévoilé ce jeudi 14 janvier le prototype de la Renault 5 E-TECH, version «100% électrique à un prix accessible à tous» du modèle mythique des années 1970 , a déclaré Luca De Meo, directeur général du groupe automobile français.

​Lancée en 1972, la première génération de la R5 a été fabriquée jusqu'en 1984 et écoulée à plus de 5,5 millions d'exemplaires, devenant le modèle le plus vendu en France de 1974 à 1983, rappelle BFM TV. Son successeur, Supercinq, a été produit à 3,45 millions d'exemplaires avant l'arrivée de la Clio en 1996.

Renault revisite la vieille R5 de ma grand-mère. J’adore 🥰 pic.twitter.com/NgleVMVSON — remivirulent (@remivir) January 14, 2021

​La date de lancement inconnue

La nouvelle voiture sera l’une des remplaçantes des Renault Zoe et Twingo ZE. Le nouveau designer en chef de la marque, Gilles Vidal (ex-Peugeot), a repris quelques singularités de la R5 historique, dont les optiques arrière et le logo décalé sur le côté, note le site 01net.

Le patron de Renault a également présenté un plan stratégique baptisé Renaulution dans le cadre duquel la marque s’apprête à lancer sept nouveaux modèles zéro émission, dont la R5 électrique.

Habría nuevo Zapatito!!



La marca presenta prototipo de Renault 5 dejando abierta la puerta para que, en caso de producirse, ya no le podamos llamar asi al Kwid...@MRKONS respira contento hoy, por el R5, y porque ya no le vamos a poder decir zapatito a su Kwid (Eventualmente). pic.twitter.com/3ssq1oE6vZ — Luis Sillas (@sillas_gdl) January 14, 2021

​La production en série de la Renault 5 E-TECH sera lancée en 2023. Cependant, pour l’heure, ni sa date de lancement ni son prix n’ont été communiqués.