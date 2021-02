Le cours du bitcoin atteint un nouveau record grâce à Tesla

Après avoir investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin dans le cadre de sa politique de mise à jour, Tesla a fait exploser la valeur de la cryptomonnaie, rapporte Bloomberg. Selon le portail CoinMarketCap, un bitcoin s’échange désormais contre plus de 43.000 dollars.

Le cours du bitcoin a atteint un nouveau record, dépassant 47.000 dollars, après que la société Tesla a annoncé avoir investi 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie, indique Bloomberg.

Selon le portail CoinMarketCap, qui calcule le cours moyen pour plus de 20 échanges, à 15h45 (heure de Paris), la valeur du bitcoin avait augmenté de 21,82%, à 43.766 dollars.

Tesla se lance

Dans un rapport annuel déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Tesla a annoncé avoir mis à jour sa politique d'investissement en janvier 2021 afin de fournir plus de flexibilité pour diversifier davantage et maximiser les rendements.

Dans le cadre de celle-ci, la société peut investir une partie des liquidités dans certains actifs de réserve alternatifs, comme des actifs numériques, des lingots d'or et des fonds négociés en bourse.

«Par la suite, nous avons investi un total de 1,50 milliard de dollars en bitcoin dans le cadre de cette politique et pouvons acquérir et détenir des actifs numériques de temps à autre ou à long terme», indique le rapport.

La valeur du bitcoin a grimpé durant la seconde moitié de décembre. Le 16 décembre, la cryptomonnaie a dépassé son sommet historique de 20.042 dollars depuis 2017 qui a depuis plus que doublé. Le 8 janvier, le bitcoin a établi un autre record historique en atteignant 41.950 dollars, avant de se corriger sensiblement.