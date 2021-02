Encore plus haut: la barre des 55.000 dollars franchie pour le Bitcoin

Encore un record pour le Bitcoin . Le seuil historique des 55.000 dollars a été franchi ce 19 février. D’après Binance, la valeur de la monnaie virtuelle a augmenté de 6,3% et s’élevait à plus de 55.000 dollars (45.400 euros) à 19h54, heure de Paris. Elle est ensuite redescendue à 54.000 dollars. Selon CoinMarketCap, la valeur du Bitcoin a augmenté de 16% au cours de la dernière semaine et de 6% en 24 heures.

Pour rappel, la valeur de la cryptomonnaie la plus populaire a explosé après l’annonce de la société Tesla d’Elon Musk au sujet de son investissement de 1,5 milliard de dollars dans la devise virtuelle. Ainsi, le 16 février, la cryptomonnaie a dépassé les 50.000 dollars (41.636 euros).

Ascension depuis décembre

Le prix du Bitcoin ne cesse de monter depuis la seconde moitié de décembre, quand la cryptomonnaie a pour la première fois depuis 2017 dépassé son sommet historique de 20.042 dollars (16.470 euros). Ainsi, sa valeur a plus que doublé en seulement deux mois.