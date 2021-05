Très forte hausse de l’inflation aux USA: l’euphorie des marchés va «prendre fin», prévient un économiste

Les Bourses mondiales ont vécu un 11 mai difficile. En cause? Les craintes d’une hausse de l’inflation, de plus en plus présentes. Si elles venaient à se matérialiser, cela entraînerait automatiquement une remontée des taux. Au micro de Sputnik, l’économiste Henri Sterdyniak ne panique pas, mais pense que c’est la fin de l’argent facile.