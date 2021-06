Le bitcoin sous la barre des 30.000 dollars pour la première fois depuis janvier

Le bitcoin a plongé de 12 % au cours des dernières 24 heures. La plus célèbre des cryptomonnaies a perdu environ la moitié de sa valeur depuis qu'elle a atteint un pic historique en avril. D'autres devises numériques ont également été rattrapées par la politique de Pékin: l'Ethereum a chuté d'environ 14 % et le Dogecoin a plongé de 26 %, effaçant tous ses gains depuis avril.

Les cryptomonnaies ont connu quelques mois difficiles pour plusieurs raisons, notamment suite à des préoccupations concernant l'impact environnemental du «mining» et la surveillance accrue des gouvernements.

Une enquête en Chine

Lundi, la Banque populaire de Chine a indiqué qu'elle avait convoqué Alipay, la plateforme de paiement en ligne très populaire gérée par le Ant Group de Jack Ma, ainsi que cinq grands prêteurs, et lui a demandé d'«enquêter de manière exhaustive et d'identifier» les échanges et les négociants de cryptomonnaies afin qu'ils puissent interrompre toute transaction avec ce type de monnaie.

«Les échanges de cryptomonnaies et les activités spéculatives [...] multiplient les risques de transferts transfrontaliers illégaux d'actifs et de blanchiment d'argent», a déclaré la banque centrale chinoise.

Les crypto-actifs subissent en effet la fureur des banques centrales qui s’alarment de leur caractère spéculatif dangereux pour la stabilité financière et l’économie en général. La montée en puissance des cyberattaques au rançongiciel, enfonce aussi le clou. Les cybercriminels exigent souvent un paiement en cryptomonnaies, d'où la vigilance accrue aux États-Unis et ailleurs face à l’utilisation frauduleuse de ces monnaies virtuelles.