Forbes révèle les sommes folles que Bezos a tirées de la vente de ses actions Amazon depuis 1997

Depuis l'introduction en bourse d'Amazon en 1997, Jeff Bezos a cédé les trois quarts de ses actions. «Il a maintenant assez d'argent pour acheter à peu près tout ce qu'il veut dans le monde», écrit Forbes.

Le magazine révèle que le patron d'Amazon touche au titre de PDG 81.000 dollars par an (67.800 euros), soit un salaire de cadre supérieur. En outre, Amazon couvre ses frais de sécurité, soit 1,6 million de dollars par an.

«Près de 90% de la fortune de Bezos réside dans ses actions Amazon. «C'est vrai non seulement pour Bezos, mais aussi pour bon nombre des plus riches d'Amérique, et c'est une importante raison pour laquelle ils paient si peu d'impôts par rapport à leur valeur nette totale. C'est aussi pourquoi de nombreux magnats, y compris Bezos, vendent régulièrement des actions dans les entreprises qu'ils dirigent», explique Forbes.

Selon les calculs du média, il a vendu au total pour 27 milliards d’actions depuis l'introduction en bourse de la société. Ces 23 dernières années, il en a cédé presque chaque année à l'exception de 2005, 2006, 2007 et 2011. Ce qui explique d’ailleurs qu’il n’ait pas payé d’impôt fédéral en 2007 et 2011, comme l’a révélé le site ProPublica.

Le prix des actions grimpe de plus de 3.000%

Bezos a commencé à vendre une partie de sa participation à Amazon l'année après l'introduction en bourse de sa jeune entreprise, en 1997. Un peu moins de 46 millions de dollars en 1998, 21 millions de dollars en 1999, 29 millions en 2000... Au cours de la décennie suivante, il a vendu de plus en plus d'actions, souvent deux à trois fois par an. 2010 a connu un pic: six millions d'actions pour un total avant impôts de 793 millions de dollars.

Alors que leur cours commençait à augmenter, Bezos en a cédé moins mais a obtenu plus d'argent à chaque fois. Il en a vendu quatre millions, par exemple, en 2008 pour 304 millions de dollars. En 2020, il en a également vendu 4 millions. Comme elles avaient grimpé de plus de 3.000% depuis 2008, il a obtenu 10 milliards de dollars (avant taxes).

Sa participation à Amazon

Avec les années, la participation personnelle de Jeff Bezos au capital de son entreprise a chuté: en 1997, il possédait 42% des actions. Désormais il en a 10% valorisées à 1.740 milliard de dollars.

Lorsque le milliardaire a divorcé en 2019, il a transféré 19,7 millions d'actions Amazon, soit un quart de sa participation qui valait alors 36 milliards de dollars, à son ex-femme Mackenzie Scott. Ce fut la rupture la plus coûteuse de l'Histoire.

«Au total, Forbes estime que Bezos a payé six milliards de dollars d'impôts fédéraux sur le capital sur ses quelque 27 milliards de dollars de ventes d'actions Amazon, en supposant qu'il n'ait pas utilisé les pertes sur d'autres investissements pour compenser ces gains. ProPublica a rapporté qu'entre 2014 et 2018, il avait payé 973 millions de dollars d'impôts fédéraux», conclut le magazine.

Il abandonne bientôt son poste de PDG

En 2017, Bezos a déclaré qu'il vendait environ un milliard de dollars d’actions Amazon par an pour investir dans sa société spatiale commerciale Blue Origin. C’est elle qui doit l’emmener avec son frère Mark dans l'espace lors de son premier vol en équipage le mois prochain. Une pétition en ligne proposant que le fondateur se voie interdire le retour sur Terre a reçu plus de 7.500 signatures.

Jeff Bezos, qui a été PDG pendant 27 ans, abandonnera son poste le 5 juillet, une date qui n'a pas été choisie au hasard puisque Amazon est devenue une personne morale le 5 juillet 1994. Il cédera la société à Andy Jassy, le directeur d'Amazon Web Services (AWS).