La fortune de l’homme le plus riche du monde bondit de 9 milliards d’euros en une semaine

L’homme le plus riche du monde a démissionné cette semaine de son poste de PDG d’Amazon pour réaliser d’autres projets, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de s’enrichir encore plus.

La fortune du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a augmenté de 10,6 milliards de dollars, soit environ 9 milliards d’euros, pour atteindre 212,4 milliards (quelque 180 milliards d’euros), selon les calculs de Forbes.

Cette semaine, les actions d'Amazon ont bondi de 5,9%. Jeff Bezos a quitté son poste de PDG à partir du 5 juillet pour se consacrer à d'autres projets, notamment à son autre société Blue Origin, dont le premier vol dans l'espace est prévu pour le 20 juillet. Mais il est reste président du conseil d'administration et conserve plus de 10% des actions de son entreprise.

Forbes explique dans ce contexte que la montée en flèche des actions d'Amazon pourrait être liée au rejet par le ministère américain de la Défense du projet Joint Enterprise Defense Infrastructure (Jedi), un contrat de 10 milliards de dollars qu’il avait attribué à Microsoft en 2019. Selon les prévisions, Jedi devait être matérialisé par Microsoft, mais cette décision n'arrangeait pas Amazon. Le plus grand détaillant en ligne, qui était le favori dans la course au contrat, a même intenté une action en justice. Amazon avait noté que le ministère avait décidé de collaborer avec Microsoft à la suite de la pression exercée par l'ex-Président Donald Trump, qui éprouvait une aversion personnelle pour Jeff Bezos. Mais à l’heure actuelle, selon certaines suppositions, le projet du contrat d’informatique en nuage pour le stockage des données du Pentagone pourrait être réalisé avec l'aide d'Amazon.

Les autres «gagnants»

La réouverture de la compétition au contrat du Pentagone a également fait bondir les actions d’Oracle pour enrichir son co-fondateur Larry Ellison de 6 milliards de dollars (environ 5 milliards d’euros), portant sa fortune à 112,8 milliards (plus de 95 milliards d’euros) et lui permettant d’occuper la deuxième marche du «podium» des grands gagnants de la semaine du 2 au 9 juillet.

L’ancienne épouse de l'homme d’affaires, Mackenzie Scott, arrive troisième sur cette liste: elle s'est enrichie de quelque 3,5 milliards de dollars (3 milliards d’euros) à environ 62,5 milliards de dollars (plus de 52,7 milliards d’euros).

Classement des milliardaires

Forbes ajoute que la fortune de Bezos a sérieusement devancé celle du magnat français de l’industrie du luxe, Bernard Arnault, après que le duo s’est «chevauché» pendant plusieurs semaines. Toutefois, la dernière poussée de la fortune de Jeff Bezos a rendu ce dernier 23 milliards de dollars plus riche qu’Arnault.

Pour ce qui est du classement général des milliardaires publié par Forbes le 23 juin dernier, les plus grosses fortunes du monde sont celles de Jeff Bezos, Bernard Arnault et sa famille, ainsi qu’Elon Musk, avec respectivement l’équivalent de près de 168 milliards d’euros, 163,7 milliards et 131 milliards. Viennent ensuite Bill Gates (environ 106,5 milliards d’euros) et Mark Zuckerberg (quelque 101,5 milliards).