La Russie indique une condition indispensable pour le transit de son gaz via l’Ukraine

Un vice-ministre russe des Affaires étrangères a nommé une condition du transit de gaz russe via l’Ukraine mis en doute en raison de la construction du nouveau gazoduc Nord Stream 2. Le haut fonctionnaire a en outre indiqué les incohérences de l’accord américano-allemand sur Nord Stream 2.

La demande économique sera le facteur décisif dans la question du transit du gaz russe via l’Ukraine après l’expiration du contrat russo-ukrainien en 2024, a déclaré ce jeudi 22 juillet à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko en commentant le récent accord entre l’Allemagne et les États-Unis au sujet du gazoduc Nord Stream 2.

«Il s’agit encore une fois d’une question de demande. Selon les évaluations des principales agences mondiales, la demande de gaz ne cessera de croître. En fait, c’est cela qui devrait guider les consommateurs finaux. Puisque le transit n’est pas un élément primaire dans les relations gazières, mais plutôt un aspect secondaire. S’il y a de la demande, il y aura du transit», a lancé Alexandre Grouchko en répondant à une question sur les perspectives du transport du gaz russe via l’Ukraine après 2024.

Incohérences de l’accord Allemagne-USA

Le vice-chef de la diplomatie russe a également évoqué des incohérences entre l’accord américano-allemand sur Nord Stream 2 et la politique énergétique des États-Unis ainsi que de l’Union européenne.

M.Grouchko s’est notamment demandé comment les «efforts titanesques» des États-Unis visant à débrancher l’Europe du gaz russe, pour le substituer par le GNL américain, étaient compatibles avec la condition de conserver le transit via l’Ukraine.

«Il s’avère que les États-Unis devraient persuader les Européens de continuer à acheter du gaz russe, car le transit n’est pas possible sans consommateur final», a lancé à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères.

Il a également noté que la prolongation du transit du gaz via l’Ukraine avait été demandée sur fond de politique de décarbonation annoncée par l’UE et soutenue par les États-Unis.

«Cela arrive aussi sur fond de déclarations de Kiev sur la nécessité de se débarrasser de toute dépendance gazière vis-à-vis de la Russie», a indiqué Alexandre Grouchko.

«Compromis pragmatique» entre Berlin et Washington

Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont annoncé avoir trouvé une entente avec l’Allemagne sur le gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Europe sous la mer Baltique.

L’arrangement ne remet pas en cause l’achèvement de ce projet et prévoit des mesures de riposte face à la Russie si cette dernière s’efforce d'utiliser l'énergie comme arme contre l'Ukraine. Selon la partie américaine, le document vise à «réduire la dépendance de l'Ukraine du gaz russe».

Ayant qualifié ce marché de «compromis pragmatique», la chancelière Merkel a annoncé ce jeudi 22 juillet avoir reçu l'assurance que Moscou n'utiliserait pas Nord Stream 2 en tant qu’arme, en rappelant que Berlin serait prêt à réagir le cas échéant.

Le 21 juillet, le service de presse du gouvernement allemand a communiqué sur un entretien téléphonique entre Angela Merkel et Vladimir Poutine sur plusieurs thèmes de la coopération russo-allemande, dont le projet Nord Stream 2 et le transit du gaz via l’Ukraine.

La Commission européenne a annoncé que l’accord entre l’Allemagne et les États-Unis serait discuté au sein de l’UE et avec des pays voisins, notamment l’Ukraine.

Cette dernière s’est montrée insatisfaite, ayant indiqué l’existence d’«un problème fondamental».

«Nous ne savons toujours pas si la Russie est prête à remplir correctement ses obligations en ce qui concerne la sécurité énergétique de l'Ukraine et son rôle en tant qu'État de transit», a déclaré à la presse le 22 juillet le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.