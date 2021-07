Corée du Sud: l'économie progresse de 0,7% au T2-2021

Ce chiffre est rassurant pour l'économie sud-coréenne pour atteindre les 4% de croissance fixés par la Banque de Corée (BOK). Le pays compte notamment sur une forte reprise de la demande intérieure et des exportations robustes.

L'économie du pays a affiché une hausse de 5,9% sur une base annuelle, marquant l'expansion la plus rapide en une décennie.

Selon la banque centrale, la croissance a été en partie soutenue par une reprise de la consommation privée au deuxième trimestre.

L'économie sud-coréenne s'est contractée de 1,3% et 3,2% respectivement aux premier et deuxième trimestres de l'année dernière, avant d'augmenter de 2,1% au troisième trimestre et de 1,2% au quatrième trimestre.