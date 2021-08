L'UE verse 4 milliards € de préfinancement à la Grèce

La Commission européenne a versé lundi 4 milliards d'euros de préfinancement à la Grèce, soit 13 % des prêts et subventions alloués au pays au titre de la facilité pour la reprise et la résilience du plan de relance de l'UE "NextGenerationEU".

Selon un communiqué de la Commission, la Grèce figure parmi les premiers pays qui reçoivent un préfinancement au titre de la facilité pour la reprise et la résilience. "Ce préfinancement contribuera à donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre des mesures essentielles d'investissement et de réforme décrites dans le plan pour la reprise et la résilience de la Grèce", précise-t-on.

"Je me réjouis que la Grèce reçoive aujourd'hui le premier versement de fonds au titre de NextGenerationEU. Cela marque le début de la mise en œuvre de l'ambitieux plan grec pour la reprise et la résilience intitulé Greece 2.0, et le début d'un avenir plus vert et plus numérique pour le pays", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, citée par le communiqué.

Sur toute la durée de son plan de relance, la Grèce devrait recevoir un montant total de 30,5 milliards d'euros (17,8 milliards d'euros sous forme de subventions et 12,7 milliards d'euros sous forme de prêts), note l'exécutif européen.