Les prix du pétrole progressent en Europe

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 71,91 dollars à Londres, en hausse de 1,18% par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour le même mois grimpait de 1,45% à 68,4 dollars.

Les deux contrats de référence de part et d'autre de l'Atlantique engrangent plus de 10% sur la semaine, une performance plus vue depuis près d'un an pour le WTI, en septembre 2020, et depuis plus encore pour le Brent, en juin 2020.

Les investisseurs suivront par ailleurs à 14H00 GMT le discours de Jerome Powell, président de la Banque centrale américaine (Fed) lors du symposium de Jackson Hole.