UE: les mesures contre les pratiques commerciales déloyales sont restées «efficaces» en 2020

«Le système de protection des entreprises de l'UE contre les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions a continué de bien fonctionner en 2020 grâce aux moyens solides et innovants dont dispose l'UE pour utiliser les instruments de défense commerciale, malgré les difficultés pratiques que pose la pandémie de Covid-19», souligne le rapport.

À la fin de 2020, l'UE comptait 150 mesures de défense commerciale en vigueur, ce qui correspond aux niveaux d'activité des années précédentes, avec une augmentation du nombre d'affaires introduites vers la fin de 2020, précise la même source.

Le plus grand nombre de mesures de défense commerciale de l'UE concerne les importations en provenance de Chine (99 mesures), de Russie (neuf mesures), d'Inde (sept mesures) et des États-Unis (six mesures), ajoute-t-on.

À son tour, note le rapport, le nombre de mesures de défense commerciale en vigueur par des pays tiers affectant les exportateurs de l'UE a atteint son niveau le plus élevé depuis le début de cette activité de surveillance par la Commission, avec 178 mesures en place.

«L'UE a besoin d'outils efficaces pour se défendre lorsque nous sommes confrontés à des pratiques commerciales déloyales. Il s'agit d'un pilier essentiel de notre nouvelle stratégie pour une politique commerciale ouverte, durable et affirmée. Nous avons continué à utiliser efficacement nos instruments de défense commerciale pendant la pandémie de Covid-19, à améliorer leur suivi et leur application et nous nous sommes penchés sur de nouveaux moyens d'accorder des subventions par les pays tiers», s'est félicité Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé du commerce.

Selon le rapport, la Commission européenne s'est par ailleurs penchée pour la première fois sur un nouveau type de subvention accordée par des pays tiers sous la forme d'un soutien financier transfrontalier, qui constituait un défi majeur pour les entreprises de l'UE.