La Belgique lance un nouveau fonds de 350 millions € pour améliorer la solvabilité des entreprises

Baptisé "Belgian Recovery Fund", ce fonds représente une première étape "importante" dans l'élaboration du Fonds de transformation belge annoncé début 2021 dans le cadre de la relance post-Covid, ont indiqué le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et le secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine.

Au cours des cinq années à venir, le fonds accordera des prêts subordonnés et/ou convertibles aux entreprises belges qui ont un plan d'affaires "ambitieux et durable", ont-ils expliqué.

Les entreprises qui étaient financièrement saines avant la crise du coronavirus, mais qui ont dû faire face à une réduction de leurs fonds propres au cours des derniers mois, se voient ainsi donner un coup de pouce.

Le Belgian Recovery Fund réunira jusqu'à 350 millions d'euros à travers deux sources de financement: 100 millions d'euros en provenance du Fonds de transformation belge, via la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI), et jusqu'à 250 millions d'euros via des investisseurs institutionnels comme des compagnies d'assurance, des banques et des fonds de pension, précise-t-on.

"Nos entreprises font face à un double défi: celui de se redresser après la crise du covid et de se préparer aux mutations profondes de notre économie, notamment face à l'urgence climatique. Le Recovery Fund est une première étape pour les soutenir dans cette démarche en améliorant leur solvabilité", a souligné M. Dermine.

La société de gestion d'actifs "Tikehau Investment Management" a été sélectionnée pour gérer le Belgian Recovery Fund.