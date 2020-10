Un patron suisse retrouvé mort chez lui, son employée française reconnaît les faits

Une Française a été interpellée dans le Haut-Doubs pour le meurtre d’un homme d’une soixantaine d’années résidant en Suisse, rapporte L’Est républicain. Elle avait travaillé pour lui en tant qu’employée de maison avant le meurtre et a reconnu l’avoir poignardé à la suite d’une violente altercation.

Alertés par la police suisse, les gendarmes de la section de recherches de Besançon ont interpellé mardi 13 octobre une Française d’une trentaine d’années résidant dans le Haut-Doubs. D’après L’Est républicain, elle a reconnu le meurtre de son ex-patron, un homme d’une soixantaine d’années retrouvé baignant dans son sang à son domicile à Montreux, en Suisse.

Les faits se sont déroulés la semaine passée, lorsque l’employée de maison est arrivée chez son ex-patron. D’après le récit de l’interpellée, une dispute a éclaté entre eux. L’homme s’est «montré menaçant, armé d’un couteau». Selon le quotidien local, elle présente des marques sur une main qui laissent penser qu’elle a tenté de se défendre.

Durant l’altercation, la femme est parvenue à se saisir du couteau et l’a poignardé à plusieurs reprises avant de fuir. La victime a été découverte sur le sol de sa maison quelques jours plus tard. La Française a entre-temps traversé la frontière et demandé à être hospitalisée en raison de sa blessure.

Une enquête ouverte

Sollicité via une demande d’entraide du côté suisse, le parquet de Besançon a ouvert une enquête qui a notamment mené à la perquisition du domicile de la suspecte. Les auditions, qui se poursuivaient mercredi, doivent déterminer les circonstances exactes du meurtre et l’historique entre les deux protagonistes, à savoir si l’homme avait déjà fait preuve d’un comportement violent envers la jeune femme.