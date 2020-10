Le Parti de la bière en Autriche parvient à obtenir des élus lors des élections régionales de Vienne

Créé en 2015 et fort de six membres, le Parti de la bière a récolté plus de 13.000 voix aux élections régionales dans le Land de Vienne, en Autriche, relate Euronews. N'ayant pas franchi le seuil des 5% nécessaires pour siéger au parlement du Land, il décroche néanmoins 11 sièges dans les arrondissements viennois.