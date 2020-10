La plupart des pays européens classés rouge dans la nouvelle carte sur le Covid-19

La nouvelle carte sur les restrictions de voyage dans l’Union européenne dues à la pandémie de Covid-19 compte actuellement 17 pays classés en rouge, a annoncé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Dix-sept pays d’Europe, entre autres la France, la Belgique, l’Espagne et le Royaume-Uni, sont en rouge dans la nouvelle carte des restrictions adoptées aux frontières face à la pandémie de coronavirus, qui a été publiée ce jeudi 15 octobre par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Cinq autres pays, l’Italie, Chypre, l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie, sont classés en orange et seuls trois pays européens restent actuellement dans la zone verte: la Norvège, la Finlande et la Grèce.

L’Allemagne, la Suède, l’Autriche, le Danemark et l’Islande sont en gris puisque l’UE ne dispose pas d’assez d’informations sur les tests menés par ces États.

Les voyageurs venant d'une zone rouge, orange ou grise pourront se voir imposer des mesures de restrictions, comme une quarantaine.

Une carte en quatre couleurs

Le 13 octobre, les États membres de l’UE ont adopté des recommandations relatives à une approche coordonnée des restrictions à la libre circulation en réaction à la pandémie. Cela inclut une classification des régions rouges, oranges, grises et vertes en fonction de la situation épidémiologique locale. La carte sera actualisée tous les jeudis par l’ECDC.

Selon les recommandations, une région doit cumuler moins de 25 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours et un nombre de tests positifs inférieur à 4% pour être classée en vert. Si une région compte moins de 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours et son taux de positivité est supérieur à 4%, elle est classée en orange.

La couleur rouge est attribuée aux régions qui signalent plus de 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants au cours des 14 jours précédents alors que les tests positifs représentent plus de 4% du nombre de personnes testées.

La Suisse n'apparaîtra pas sur la carte, l’UE et ce pays n'ayant aucun accord de coopération en matière de santé publique.