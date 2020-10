«Nous sommes au bord du drame»: situation alarmante des hôpitaux en Belgique

En ce mois d’octobre en Belgique, le nombre de contaminations a largement rattrapé celui du mois de mars, lorsque le confinement a été décrété, et les autorités s’inquiètent particulièrement de la hausse des hospitalisations. Vendredi 16, en sortie du comité de concertation, le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation en milieu hospitalier.

«Dans les hôpitaux, nous sommes au bord du drame», affirme-t-il auprès de l’agence Belga. «Je ne veux pas le cacher. Il est préférable de dire les choses telles qu’elles sont».

Il craint que les 2.000 lits en soins intensifs disponibles dans l’ensemble du pays ne soient bientôt consacrés qu’aux patients atteints du coronavirus, ce qui mettrait en danger les autres. «Si cela continue, les hôpitaux seront incapables de prodiguer les soins réguliers de base qu’ils doivent dispenser à l’ensemble de leurs patients», prévient-il.

Renforcement des mesures

Le gouvernement a adopté vendredi une série de nouvelles mesures visant à endiguer l’épidémie de Covid-19. Parmi elles, un couvre-feu de minuit à cinq heures du matin, la fermeture des cafés et restaurants pour un mois et un retour, dans la mesure du possible, au télétravail. Les Belges ne pourront plus organiser de fêtes privées et les rassemblements dans l’espace public seront limités à quatre personnes. Ces restrictions entrent en vigueur lundi.

À cet égard, le ministre demande à ses concitoyens de faire «preuve d’intelligence ce week-end» en ne se rendant pas dans les cafés et restaurants «tant que c’est encore permis». «Ce n’est vraiment pas judicieux», insiste-t-il.

Ce samedi, le plat pays a franchi la barre des 10.000 nouveaux cas positifs enregistrés en 24 heures. Il compte 32 nouveaux décès et 236 nouvelles hospitalisations liés au Covid. 358 personnes sont actuellement admises en soins intensifs. Le taux de positivité est de 13,3% à l’échelle nationale. La Belgique est l’un des pays les plus touchés en Europe avec 10.359 personnes décédées.