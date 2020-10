Un sexagénaire escalade Big Ben pour protester contre les nouvelles mesures anti-Covid – vidéo

Opposé aux mesures restrictives imposées par les autorités britanniques dans le nord du pays, un manifestant a escaladé dans la matinée du 22 octobre la tour Elizabeth qui abrite la célèbre cloche Big Ben.

Sur la séquence relayée par The Independent, un homme âgé d’environ 60 ans déguisé en Spiderman se tient près de deux affiches qu’il a accrochées sur un échafaudage.

L’une dit «Pas de verrouillage de niveau 3 dans le nord, à moins que 2 milliards de livres supplémentaires ne soient alloués à toute la région... ou la rébellion». L’autre indique «Les vies des Noirs et de tous les autres comptent, unissez-vous et remettez les choses en ordre».

Anti-tier 3 lockdown protester scales Big Ben scaffolding pic.twitter.com/kUKpWAGaEM — The Independent (@Independent) October 22, 2020

​Deux heures plus tard, l’homme est descendu et a été arrêté par la police.

Les restrictions s'étendent dans le Nord de l'Angleterre

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie de nouveau coronavirus (44.000 morts), fait face à une seconde vague qui a poussé le Pays de Galles à mettre en place un confinement de deux semaines à partir du 16 octobre.

Dans toute l'Angleterre, les réunions à plus de six personnes sont interdites et les pubs et restaurants doivent fermer à 22h00. 28 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, dont Londres, sont désormais soumises à des restrictions locales plus strictes, dont 7,3 millions au niveau de restrictions le plus élevé.

La région du Yorkshire du Sud rejoindra samedi 24 octobre les zones soumises aux restrictions les plus contraignantes en vigueur en Angleterre contre le Covid-19, en échange d’un soutien financier, ont annoncé les autorités locales le 21 octobre. Ce niveau implique la fermeture des bars et pubs ne servant pas à manger et l’interdiction pour différents foyers de se rencontrer, à de rares exceptions près.