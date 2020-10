Incendie criminel de l’institut allemand qui tient des statistiques sur le Covid-19

Des inconnus ont jeté, dans la nuit du 24 au 25 octobre, des engins incendiaires contre l’Institut Robert Koch qui recueille les statistiques sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Allemagne, a déclaré la police de Berlin.

«La nuit dernière, des engins incendiaires ont visé la façade de l’Institut Robert Koch», a indiqué la police dans un communiqué.

Un agent de sécurité de l’institut a vu plusieurs personnes jeter des bouteilles contre la façade vers 02h40, heure locale. Les malfaiteurs ont brisé une vitre.

L’incendie a été éteint, il n’a pas fait de victimes.

Le département de la police criminelle de Berlin est chargé de l’enquête. Il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’une attaque pour des raisons politiques.

Covid-19 en Allemagne

Le 24 octobre, la chancelière fédérale, Angela Merkel, a déclaré que le coronavirus se propageait en Allemagne à un rythme plus élevé qu’au début de l’année et que les mois prochains seraient durs.

Elle a appelé ses concitoyens à renoncer aux voyages et à rester chez eux autant que possible pour éviter de surcharger le système de santé national et pour que les écoles restent ouvertes. La chancelière a fait cette déclaration le jour où l’Allemagne a établi un deuxième anti-record en une semaine, enregistrant 14.714 nouveaux cas de Covid-19, soit environ 3.500 de plus que la veille.