Le «Monsieur Covid» suédois s’exprime sur sa stratégie sans masque et sans confinement

Sans masque et sans confinement, la Suède présente un taux élevé de mortalité et fait face, comme un peu partout en Europe, à une deuxième vague de l’épidémie. Anders Tegnell, épidémiologiste et responsable de la lutte contre le Covid, a défendu sa stratégie auprès de L’Express.

Contrairement à ses voisins européens, la Suède a refusé de confiner sa population et n’a même pas recommandé le port du masque, préférant se concentrer sur les gestes barrières et la distanciation sociale. Elle présente désormais un taux de mortalité supérieur à ceux des pays scandinaves et à celui de la France. Le «Monsieur Covid» suédois, Anders Tegnell, affirme pourtant que son pays a «réussi» face au virus.

«Nous avons pu continuer à rester en contact avec les autres, tout en étant très prudents. Nous voulions des mesures acceptables dans la durée par le plus grand monde», explique-t-il à L’Express.

En Suède, la grande majorité des établissements scolaires, restaurants, bars, commerces, ont pu rester ouverts depuis le mois de mars, parfois soumis à des restrictions locales ajustées selon la situation.

L’épidémiologiste estime que cette stratégie «crée une sorte de calme» et rend plus facile la communication auprès de la population. Il déplore toutefois un certain «relâchement» chez les jeunes, qui ont naturellement peu respecté les mesures de distanciation lors de leurs activités festives. Comme l’indique L’Express, les contaminations ont bondi de 70% en une semaine dans le pays.

Mais le spécialiste estime que le principal indicateur n’est pas le nombre de cas mais l’occupation des lits en soins intensifs. À ce niveau, il assure que la situation «reste sous contrôle», puisque il y a dix fois moins de patients hospitalisés qu’en avril.

Expliquer le taux de mortalité

La Suède ne peut pas non plus se targuer de son taux de mortalité (58 décès pour 100.000 habitants), qui est supérieur à ses voisins scandinaves et même plus élevé que celui de la France (52). Anders Tegnell reconnaît que «les maisons de retraite et les Ehpad ont montré des signes de faiblesse beaucoup plus importants que ce que nous avions anticipé». Selon lui, la moitié des morts comptabilisés se trouvaient dans ce type d’établissements, lesquels sont davantage du ressort des communes.

Confinement local

Depuis lundi 23 octobre, des mesures de confinement peuvent être introduites à un niveau local. Elles resteront toutefois des lignes directrices et non des exigences et ne seront donc pas soumises à des amendes. Il sera par exemple demandé aux habitants d’éviter au maximum les transports, les lieux de loisirs et de culture ou encore les centres commerciaux.