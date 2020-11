Le premier pays européen reçoit des échantillons du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V - vidéo

Des échantillons du vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V sont arrivés ce jeudi 19 novembre à Budapest, a annoncé ce jeudi 19 novembre le chef de la diplomatie hongroise, Peter Szijjarto, sur Facebook.

«Le gouvernement met tout en œuvre pour fournir au peuple hongrois le vaccin le plus efficace et sûr à partir du plus grand nombre possible de sources afin de protéger sa vie et sa santé. La Hongrie est le premier pays européen à recevoir des échantillons du vaccin russe Spoutnik V», a indiqué M.Szijjarto.

Il a publié des photos d’un avion de la compagnie aérienne russe Aeroflot, ainsi que de sa cargaison portant des inscriptions «Fonds russe d’investissements directs» et «Spoutnik V».

«Un échantillon du vaccin développé en Russie est arrivé à Budapest. Maintenant c'est au tour des professionnels hongrois de l’étudier pour prendre la décision la plus fondée», a précisé le ministre.

Les médias avaient précédemment annoncé que le ministre russe de l’Industrie et du commerce, Denis Mantourov, et le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, avaient discuté de la production du vaccin Spoutnik V sur le sol hongrois et qu’un site de production y était en cours de préparation.