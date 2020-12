L’armée norvégienne déployée à la frontière pour repousser les Suédois atteints de Covid-19

Les militaires norvégiens sont désormais déployés face à la Suède, une mesure inédite depuis la Seconde Guerre mondiale: la frontière entre les deux pays était depuis toujours restée ouverte.

Selon Sveriges Radio, les citoyens suédois ne pourront plus entrer en Norvège sans faire au préalable un test Covid-19. Les postes de contrôle sont gardés par des militaires norvégiens.

Le Covid-19 en Suède et en Norvège

En Suède, où le nombre de cas recensés dépasse les 225.560, le Covid-19 a tué 6.500 personnes. Le Conseil national de la santé et de la protection sociale a annoncé qu’au premier semestre 2020, le coronavirus était la troisième cause de mortalité dans le pays derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer.

D’après les données du 1er décembre, la Norvège compte 36.150 cas d’infection et 332 décès dus au Covid-19.