«Je vais de nouveau choquer le monde en 2020»: il escalade à mains nues la tour Agbar de Barcelone – vidéo

Le Britannique George King a escaladé le 5 décembre la tour Agbar, l’emblématique gratte-ciel de Barcelone. Sans aucune corde, ni équipement de sécurité, il a grimpé en à peine 40 minutes en haut des 33 étages de l’immeuble.

Condamné en octobre 2019 à six mois de prison pour l’escalade interdite d’un autre gratte-ciel, il en est ressorti trois mois plus tard en faisant une promesse surprenante.

«Je vais de nouveau choquer le monde en 2020», a-t-il lancé.

George King s’est rendu célèbre en grimpant en haut du Shard, à Londres.

«Chaque seconde en valait la peine»

Le jeune homme de 20 ans avait été emprisonné pour avoir escaladé à mains nues l'emblématique gratte-ciel londonien.

Il a pourtant affirmé ne pas regretter d’avoir eu à passer par la case prison.

«J'ai juste vécu cela comme le prix à payer pour avoir réalisé mon rêve. Chaque seconde passée là-bas en valait la peine», avait-il déclaré à l'AFP.

Sur son compte Instagram, il explique qu’en voyage avec sa classe à Londres, alors qu’il avait 13 ans, il a compris qu’il ferait tout pour l'escalader. Selon lui, il était qualifié dans son enfance et son adolescence de casse-cou et d’accro à l'adrénaline. Toutefois, il met en garde les amateurs d’aventure qui seraient tentés de répéter son acte. Il indique qu’il faut des années de pratique et une préparation minutieuse «pour en être là où [il est] aujourd'hui» et qu’il est capable de réaliser ce qu’il fait parce qu’il a suivi une formation spéciale.