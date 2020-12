Ce pays restera fermé du 25 décembre au 3 janvier à cause de la pandémie

Pendant les fêtes, du 25 décembre au 3 janvier, le Danemark fermera tous ses établissements, sauf les magasins d'alimentation et les pharmacies, ont annoncé les autorités ce mercredi 16 décembre lors d'une conférence de presse.

Dans le contexte de la propagation du Covid-19, les frontières du Danemark resteront fermées du 25 décembre au 3 janvier, a annoncé la Première ministre danoise.

«Notre système de santé est sous pression. Nous devons agir maintenant», a déclaré Mette Frederiksen.

Entre le 25 décembre et le 3 janvier, exception sera faite pour les magasins d'alimentation et les pharmacies. Les autres établissements resteront fermés, a-t-elle détaillé lors de la conférence de presse tenue ce mercredi 16 décembre.

La Première ministre a précisé que les centres commerciaux seront fermés à partir du jeudi 17 décembre. Puis, à partir du 25 décembre, tous les commerces non essentiels fermeront leur portes au moins jusqu’au 3 janvier. Les autorités danoises s'attendent à ce que les prochains mois soient les pires de la pandémie, a-t-elle souligné.

Cette fermeture s'ajoute aux restrictions déjà prises pour lutter contre la hausse croissante des nouveaux cas de Covid-19, après l'extension à l'ensemble du pays mardi 15 décembre des mesures de semi-confinement, y compris la fermeture des collèges et lycées, des centres sportifs et lieux culturels, ainsi que des bars et restaurants.

Le Danemark a signalé ce mercredi 3.692 nouvelles infections par le coronavirus et 14 décès en 24 heures.