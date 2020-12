Les Français résidant au Royaume-Uni pourront-ils traverser la Manche?

Selon des informations de BFM TV, les ressortissants français résidant au Royaume-Uni devraient pouvoir regagner leur pays d’origine sur présentation d’un simple test PCR négatif. Toutefois, les frontières resteront fermées pour les Britanniques, à l'exception de ceux qui résident en France de manière permanente.

Avec le Brexit, le Royaume-Uni devient à partir du 1er janvier prochain «un pays tiers, en liste rouge écarlate», poursuit BFM TV. La mesure devrait être effective à partir du mercredi 23 décembre minuit.

Depuis le 20 décembre, la France a interdit provisoirement les flux de personnes en provenance du Royaume-Uni.

«À l’issue d’un Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) […] il a été décidé la suspension entre le 21 décembre à 0 heure et le 23 décembre à 0 heure (heure de Paris), et pour une durée de 48 heures, de tous les déplacements de personnes, y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire en provenance du Royaume-Uni», indique le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères sur son site.

La nouvelle souche

La Commission européenne a pour sa part recommandé ce 22 décembre la levée des interdictions des liaisons aériennes et ferroviaires avec le Royaume-Uni décidées après qu’y a été découverte une nouvelle souche du coronavirus. Elle souhaite ainsi garantir les déplacements essentiels mais déconseille les déplacements qui ne le sont pas, tant en provenance qu’à destination de la Grande-Bretagne.

La nouvelle version du SRAS-CoV-2 est jusqu’à 70% plus contagieuse et se transmet «bien plus facilement», a précédemment déclaré Boris Johnson qui a décidé de reconfiner une partie du pays, tandis que certains voisins européens ferment leurs portes face à la menace. Pour l’instant, le territoire français n’a pas enregistré la présence de cette nouvelle forme, mais l’Italie a déjà isolé l’un de ses ressortissants, de retour d’Angleterre et porteur du virus mutant.