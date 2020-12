Bon, juste et équilibré: un accord post-Brexit entre Londres et Bruxelles finalement atteint

Évoquant «une route longue et sinueuse» que les deux parties ont dû faire pour atteindre ce but, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé ce jeudi 24 décembre que l’Union européen et le Royaume-Uni avaient conclu un accord «bon», «juste» et «équilibré» sur leur future relation commerciale.

«Cet accord est dans l'intérêt du Royaume-Uni, il jettera des bases solides pour un nouveau départ avec un ami de longue date», a-t-elle déclaré.

D’après Mme von der Leyen, le Royaume-Uni restera «un partenaire digne de confiance» de l'UE.

«Et cela signifie que nous pouvons enfin mettre le Brexit derrière nous et que l'Europe continue d'avancer», a-t-elle ajouté.

Détails à suivre