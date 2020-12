Soirée clandestine en Belgique: une trentaine de fêtards échappent à des policières impuissantes - vidéo

Un véritable fiasco! Une intervention de police ne s’est pas déroulée comme prévue vendredi 18 décembre dans la commune bruxelloise d’Anderlecht. Les forces de l’ordre ont été appelées pour un tapage nocturne dans un immeuble. À leur arrivée, deux policières ont découvert au moins une trentaine de personnes dans le sous-sol, relate L’Avenir.

Alors que les participants ont expliqué assister à une soirée de deuil, la police a plus tard estimé que «cela n’en avait pas l’air», les fêtards ayant consommé de l’alcool et écouté de la musique.

Fuite massive

Les policières ont alors tenté de bloquer la sortie en attendant les renforts, mais les fêtards ont commencé à s’enfuir l’un après l’autre. Plus nombreux et donc plus forts, ils ont réussi à échapper aux forces de l’ordre en criant et en agissant avec violence.

«Vous êtes tous filmés!», s’est alors exclamée l’une des agents de police.

En effet, l’incident a été immortalisé par la chaîne de télévision russe Rossiya 24 qui accompagnait les forces de l’ordre belge.

Plus tard, la police a annoncé avoir verbalisé cinq fêtards. L’organisateur de la soirée risque jusqu’à 4.000 euros d’amende, selon RTBF.