La nouvelle variante présente depuis novembre en Allemagne, selon Die Welt

La présence de la variante B1.1.7 a été décelée par des chercheurs de la faculté de médecine de Hanovre (MHH) et confirmée par l'hôpital berlinois de la Charité, précise le quotidien, citant le ministère de la Santé de l'État de Basse-Saxe.

Elle avait déjà été découverte dans le Bade-Wurtemberg, chez une personne arrivée par avion le 20 décembre à Francfort en provenance de Londres.

La nouvelle variante du coronavirus

Plus tôt, une nouvelle variante du coronavirus, potentiellement plus contagieuse que la précédente, avaient été identifiée par la France et la Suisse.

Sa propagation au Royaume-Uni ayant été qualifiée de «hors de contrôle» par le secrétaire d’État britannique à la Santé Matt Hancock, Londres et une partie de l’Angleterre ont été reconfinées.

Suite à la détection de cette mutation, des dizaines de pays, dont la France, ont suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni.