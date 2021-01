L'Allemagne proroge et renforce ses restrictions jusqu'à la fin janvier

La chancelière allemande a annoncé un durcissement et une prolongation des mesures restrictives jusqu'au 31 janvier. Les voyageurs venant des zones à risque seront testés deux fois, a-t-elle ajouté.

Angela Merkel a annoncé ce 5 janvier la prolongation et le durcissement, jusqu'à la fin du mois, des mesures de confinement en Allemagne dans le but de contrôler l'épidémie. Dans le même temps, elle a dit espérer que la vaccination permettrait à terme de revenir à la normale.

«Nous devons encadrer les rencontres de manière plus stricte [...]. Nous demandons à tous nos concitoyens de limiter leurs contacts au minimum vital», a déclaré la chancelière allemande lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec les dirigeants des 16 landers du pays.

Réexamen des mesures le 25 janvier

Les membres d'un même foyer ne seront désormais autorisés à fréquenter qu’une seule personne supplémentaire. Jusqu'à présent, les rassemblements étaient limités à cinq en provenance de deux foyers distincts.

L'Allemagne a aussi décidé de limiter à un rayon de 15 kilomètres les déplacements des résidents des régions les plus touchées, c'est-à-dire celles où le nombre de nouveaux cas de contamination sur sept jours est supérieur à 200 pour 100.000 habitants.

La chancelière allemande et les dirigeants des landers ont décidé de prolonger la fermeture des magasins et restaurants jusqu'à la fin janvier. Les établissements scolaires resteront également fermés et les cours auront lieu en ligne, au moins jusqu'à la fin du mois.

Les restrictions seront à nouveau examinées le 25 janvier, a-t-elle ajouté.

Double test pour certains voyageurs

Les voyageurs arrivant en Allemagne en provenance de régions à risque devront se faire tester deux fois.

Même si le premier test est négatif, ceux-ci devront à l'avenir observer une quarantaine de cinq jours puis passer une seconde vérification, a annoncé Mme Merkel.