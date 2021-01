Feu vert de la Commission européenne au vaccin de Moderna

La Commission européenne a donné mercredi son feu vert au vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire biotechnologique américain Moderna, quelques heures après l'approbation du produit par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le vaccin de Moderna est le deuxième vaccin autorisé dans l'Union européenne après celui de Pfizer et BioNTech, qui a commencé à être administré dans les pays du bloc le 27 décembre dernier.

«Nous fournissons des vaccins anti-Covid sûrs et efficaces aux Européens. Nous venons d’autoriser le vaccin de Moderna, le 2e à être approuvé dans l’UE. L’Europe a obtenu deux milliards de doses de potentiels vaccins – plus qu’assez pour nous protéger tous», a écrit la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, sur Twitter.

Le vaccin Moderna a déjà été approuvé au Canada, aux États-Unis et en Israël. Selon les résultats des essais cliniques, il est efficace à 95% et n'entraîne pas d'effets secondaires graves. Le vaccin Moderna s'administre en deux doses à 28 jours d'intervalle.

L'EMA autorise son utilisation pour les personnes de 18 ans et plus, après évaluation des données sur sa qualité, sa sûreté et son efficacité.

L'agence européenne a recommandé l'usage du vaccin de Pfizer et de BioNTech le 21 décembre. Les deux vaccins utilisent la technologie de l’ARN messager, qui repose sur des gènes synthétiques pouvant être générés et fabriqués en quelques semaines.

L'UE a commandé 160 millions de doses du vaccin Moderna, qui a l'avantage de ne pas devoir être stocké à très basses températures contrairement à son concurrent développé par Pfizer et BioNTech.

Détails à suivre