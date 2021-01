Un nouveau séisme se produit en Croatie

Un tremblement de terre de magnitude 5,0 s’est produit non loin de la capitale croate, a annoncé le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) qui avait déjà enregistré des séismes dans cette région fin décembre.

Un séisme de magnitude 5,0 a eu lieu ce mercredi 6 janvier, à 17h01 UTC, à 47 km au sud-est de Zagreb et à 6 km de Petrinja, en Croatie, a déclaré le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM).

Selon l'Institut des études géologiques des États-Unis (USGS), la magnitude du séisme a atteint 4,9, alors que le Centre de recherche géologique (GFZ) de Potsdam évoque le chiffre de 4,8.

Le foyer du tremblement de terre se trouvait à 10 km de profondeur.

​Ces derniers mois, plusieurs séismes ont frappé la Croatie. Le 1er novembre, un tremblement de terre de magnitude 5,2 s'est produit non loin de Zagreb. Les 28 et 29 décembre, des séismes de magnitude 5,2 et 6,4 ont été enregistrés par le CSEM dans le pays.

Le tremblement de terre du 29 décembre à fait sept morts. Selon les autorités croates, près de 90% des bâtiments ont été détruits dans la ville de Glina. Les secousses ont été ressenties en Italie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Serbie et en Autriche.

Le 4 janvier, le Premier ministre croate Andrej Plenković a annoncé que le gouvernement décréterait l'état de catastrophe dans les régions sinistrées.