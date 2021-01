La Russie et la Hongrie concluent un accord de livraisons du Spoutnik V

Un accord pour des livraisons du vaccin Spoutnik V en Hongrie a été conclu avec la partie russe, a annoncé ce 22 janvier Mikhaïl Mourachko, ministre de la Santé.

«Le Fonds russe d'investissements directs et la partie hongroise ont signé un contrat pour des livraisons du vaccin en Hongrie», a déclaré M.Mourachko au terme de sa rencontre avec le ministre hongrois des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères, Péter Szijjártó.

«De nouveaux horizons pour la coopération»

Le ministre russe a souligné que des experts hongrois avaient visité le Centre d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et examiné les essais cliniques du vaccin effectués en Russie.

Une inspection approfondie des sites de production du vaccin avait également eu lieu et les premières doses du Spoutnik V, livrées à la Hongrie en décembre, avaient subi les examens appropriés. «Cet événement ouvre de nouveaux horizons pour la coopération entre la Russie et la Hongrie», a déclaré M.Mourachko.

Livraisons en trois étapes

«Je voudrais remarquer qu’aujourd'hui plusieurs pays approuvent activement l'utilisation du vaccin russe Spoutnik V. Une collaboration étroite a lieu également avec l'Organisation mondiale de la santé», a résumé le ministre.

Pour sa part, le ministre hongrois a nuancé que la livraison du Spoutnik V serait organisée en trois étapes.

Premier pays de l’UE

Le 21 janvier, le Fonds russe d'investissements directs a annoncé que les autorités hongroises avaient approuvé le vaccin Spoutnik V pour son utilisation dans le pays. Ainsi, la Hongrie est devenue le premier pays de l'UE à avoir approuvé officiellement l'utilisation du Spoutnik V sur son territoire.

Conçu par le Centre d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou, le vaccin est déjà enregistré en Russie, en Biélorussie, en Serbie, en Argentine, en Bolivie, en Algérie, en Palestine, au Venezuela, au Paraguay et au Turkménistan. D’après les dernières estimations, son efficacité est estimée à 95%. Plus de 50 pays ont envoyé des demandes à la Russie.