Le Kremlin regrette que l'Europe «jette à la poubelle» le potentiel de ses relations avec la Russie

Moscou déplore que l'Europe «jette à la poubelle» le potentiel de ses rapports avec la Russie, a déclaré le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

«De manière tout à fait irréfléchie et infondée, il a été jeté à la poubelle. Je parle du potentiel des relations entre la Russie et l’Union européenne», a-t-il souligné dans une interview sur la chaîne de télévision Rossiya 1.

Or, selon lui, les nombreux défis auxquels font actuellement face tous les pays «dictent la nécessité de développer ce dialogue».

«Pourtant, chaque jour, nous entendons les déclarations que nous entendons. Et cela ne nous plaît pas», a conclu Dmitri Peskov.

Une situation «pas normale du tout»

Au forum de Davos, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie et l'Europe devaient revenir à un ordre du jour positif et renforcer leur collaboration commerciale et économique. Selon lui, «la situation actuelle n'est pas normale du tout».

Le Président russe a également fait remarquer que le dialogue entre la Russie et l'Europe exigeait d’être honnête, de se débarrasser des phobies et des problèmes du passé pour passer à une étape positive des relations.