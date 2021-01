Un ministre allemand appelle au dialogue avec la Russie «malgré toutes les différences»

Le ministre adjoint chargé des Affaires européennes du ministère allemand des Affaires étrangères, Michael Roth, estime que l'Union européenne doit dialoguer avec la Russie plutôt qu'essayer de s'en éloigner, en dépit de toutes les divergences.

«Malgré toutes les différences entre nous, et plus précisément à cause d'eux, nous ne pouvons pas ériger des murs de silence dans nos relations avec Moscou. L'Union européenne a un intérêt stratégique à développer le dialogue avec Moscou», a-t-il écrit dans un article publié par le Spiegel.

Il ne s'agit pas seulement de relations avec l'Union européenne, estime le ministre. De nombreux défis internationaux ne peuvent être surmontés qu'en coopérant avec la Russie.

«Il s'agit de résoudre des conflits tels que ceux en Ukraine, en Biélorussie, en Syrie, en Libye, ainsi que des questions de contrôle international des armements et de désarmement. Cela s'applique également aux questions mondiales telles que les changements climatiques et la lutte contre l'épidémie. Les domaines de l'environnement, du climat et de la santé en particulier représentent un potentiel d'interaction approfondie dont les deux parties peuvent bénéficier de façon tangible», explique Michael Roth dans son article.

«Politique unie et déterminée»

Pourtant, l’homme politique a appelé à «ne pas arrondir les angles» et à parler honnêtement avec Moscou. D’après lui, plus les relations avec la Russie sont difficiles, plus une rhétorique claire devrait être utilisée par l'Union européenne. Il a précisé que, dans ses relations avec la Russie, l'Europe devait mener une «politique unie et déterminée».