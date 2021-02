Conférence de presse conjointe d’Angela Merkel et Emmanuel Macron

Le Président de la République et la chancelière allemande s’expriment à l’issue d'un conseil franco-allemand, consacré aux relations transatlantiques et à l’industrie de défense.

Accompagnés de leurs ministres des Affaires étrangères et des Armées, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont tenu ce vendredi 5 février un conseil de défense et de sécurité. À l’issue de cette réunion, en visioconférence, une conférence de presse est prévue.

Lors de ce premier conseil depuis la prise de pouvoir de Joe Biden, les dirigeants comptaient évoquer les sujets de défense européenne, ainsi que transatlantiques et internationales.