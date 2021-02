Le russe Gazprom explique comment la vague de froid en Europe influe sur la demande en gaz

Le froid a diminué les réserves de gaz en Europe, indique Gazprom sur sa chaîne Telegram.

«Le front froid qui a couvert l'Europe en février a conduit à la diminution des réserves de gaz dans les installations souterraines de stockage. Selon le site Gas Infrastructure Europe, les réserves de gaz européennes ont chuté en dessous de 40%, alors qu'il y a seulement 11 jours elles étaient d'environ 50%», a déclaré le groupe.

Le géant gazier russe note que 55,5 milliards de mètres cubes de gaz ont déjà été tirés des installations souterraines de stockage européennes, soit un tiers de plus que l’année dernière.

«Dès à présent, au plus fort de la saison de chauffage, 27,6% de gaz en plus ont été extraits de ces installations européennes par rapport à tout l'hiver dernier. Ce sont de bonnes perspectives pour la demande de gaz de Gazprom en 2021», conclut le groupe.

Les intempéries exceptionnelles en cause

Ce mois de février est marqué par des températures très basses à cause de l’arrivée d’une vague de froid sur plusieurs pays européens, dont la France.

En France, les habitants ont dû faire face à des conditions météorologiques difficiles. Les températures ont atteint jusqu’à -5°C, avec un ressenti de -10°C.

D’autres pays d’Europe sont concernés, comme les Pays-Bas. À Amsterdam, des vols ont été annulés à cause d’une tempête de neige – la première en dix ans – qui a également provoqué la perturbation du trafic ferroviaire.

En Espagne, des chutes de neige – les plus importantes de ces 50 dernières années – ont récemment été observées. Elles ont notamment touché Madrid, où l’aéroport est fermé et la circulation ferroviaire et automobile perturbée. Dix provinces, dont Madrid, Tarragone, Valence et Saragosse, sont passées en alerte rouge en raison de la tempête Filomena.