Jeunes cachés dans des armoires ou sous des lits, la police madrilène s’invite à des fêtes clandestines – vidéo

La police municipale cherche à faire cesser les fêtes clandestines qui se produisent à Madrid. Ce week-end, 227 rassemblements de ce genre ont été démantelés, rapporte El Pais. Des violations des mesures sanitaires, comme le port obligatoire du masque, ont été systématiquement constatées.

Les forces de l’ordre ont mis en ligne plusieurs vidéos de leurs actions. L’une d’entre elles montre une intervention dans un appartement, où 15 personnes s’étaient retrouvées. Plusieurs convives se cachent sous des lits ou dans des armoires pour tenter d’échapper aux agents.

#SputnikVidéo | Ces fêtards espagnols prenant part à une soirée clandestine ont essayé de se cacher sous les lits et dans une garde-robe à l’arrivée des forces de l’ordre.

Dégâts matériels

Plusieurs de ces fêtes clandestines se sont déroulées dans des appartements touristiques, en location. Elles entraînent parfois des dégâts importants.

En centre-ville, trois personnes ont ainsi été arrêtées ce 19 février, après avoir convié une soixantaine d’individus à une fête qui a causé 30.000 euros de dommages, relate El Pais. Certains fêtards s’en prennent également aux agents lors de leurs interventions.

La communauté de Madrid a été l’une des régions les plus touchées par le Covid-19 en Espagne, avec près de 573.000 cas confirmés et plus de 13.500 décès à ce jour, selon le ministère de la Santé.