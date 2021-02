Du poulet rappelé au Royaume-Uni après la détection de centaines de cas de salmonellose

Plusieurs marques et enseignes de supermarchés au Royaume-Uni ont rappelé des produits à base de poulet en raison de la présence de salmonelles. D’après la Food Standards Agency, pas moins de 480 cas d’intoxication ont été enregistrés dans le pays depuis l’année dernière.

Jeudi 18 février, la Food Standards Agency (FSA), l’agence de régulation des normes alimentaires au Royaume-Uni, a procédé au rappel de deux produits à base de poulet cru pané des marques SFC et Vestey Foods, suspectés d’être liés à une flambée de salmonelloses dans le pays. Ces produits sont notamment vendus dans les supermarchés Sainsbury’s, Morrissons et B&M.

Selon la FSA, quelque 480 cas de salmonelloses ont été constatés depuis janvier 2020, mais ces deux rappels de produit l’ont conduit à renouveler son avertissement, au vu de leur longue durée de conservation. Le site spécialisé Food Safety News estime qu’un tiers de ces personnes ont dû être hospitalisées et quatre sont décédées.

D’après les informations du Daily Mail, il s’agit de poulets provenant de Pologne, lesquels sont aussi exportés en Irlande et dans d’autres pays européens. Le quotidien avance également que les chiffres officiels ne sont que «la partie émergée de l’iceberg» puisque de nombreuses personnes intoxiquées ont pu faire le choix de ne pas se rendre à l’hôpital en raison de la pandémie de Covid-19.

En octobre dernier, les supermarchés Lidl, Aldi et Iceland avaient déjà dû procéder à des rappels de produits contenant du poulet sur lesquels la présence de salmonelles avait été confirmée.

La salmonellose

Souvent bénigne, la salmonellose peut toutefois s’avérer dangereuse pour des personnes plus vulnérables, comme les enfants de moins de cinq ans, les personnes âgées, et celles dont le système immunitaire est affaibli, explique la FSA. Les symptômes comprennent la diarrhée, des crampes d’estomac, des vomissements et de la fièvre.

Afin d’éviter que les bactéries salmonelles responsables de cette maladie ne survivent, il convient de «cuire les aliments à la bonne température et pendant la bonne durée», conseille la FSA. «Vous devez toujours vérifier les instructions de cuisson sur l'emballage des aliments, car différentes marques d'un même produit peuvent avoir des instructions différentes», prévient-elle.