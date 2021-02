Moins de poissons dans le port d’Ostende, les pêcheurs belges accusent les phoques

Les pêcheurs amateurs se plaignent de la faible quantité de leurs prises dans le port belge d’Ostende et accusent les phoques d’en être responsables, rapporte la RTBF. Ces mammifères sont en effet de plus en plus présents près du littoral belge, où ils s’échouent parfois blessés.

Mais pour subsister, les animaux feraient directement concurrence aux pêcheurs, attrapant les poissons avant qu’ils ne mordent à l’hameçon, à en croire les principaux intéressés.

«Il y a quatre semaines, on a vu pour la première fois des phoques. Et je dois dire que depuis, il n’y a quasiment plus de poissons», explique à la RTBF Jimmy De Frenne, pêcheur à Ostende.

Divers facteurs, selon la science

Les scientifiques sont plus prudents sur les causes réelles de la raréfaction des poissons dans cette zone. Si la présence des phoques peut jouer un rôle, cependant minime, les chercheurs soulignent que les migrations naturelles et le réchauffement climatique sont également à prendre en compte.

«Il n’existe aucune étude concernant la mer du Nord ou dans un pays voisin pouvant affirmer qu’il y a un lien de cause à effet entre l’augmentation de la population des phoques et la baisse du nombre de poissons présents dans la mer», précise à la RTBF Kelle Moreau, de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.

La scientifique précise que la population de phoques a d’ailleurs augmenté dans les pays voisins de la Belgique de manière bien plus importante.

Les tensions entre phoques et pêcheurs à propos du poisson ne sont pas rares. Il arrive même que les mammifères viennent piocher directement dans les filets des travailleurs de la mer, comme l’avait récemment montré une vidéo filmée dans l’Extrême-Orient russe.