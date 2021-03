L’Allemagne «préoccupée» par le sort de la société civile en Russie: Moscou répond

Le coordinateur du gouvernement allemand pour la coopération intersociétale avec la Russie, l'Asie centrale et les pays du Partenariat oriental, le député au Bundestag Johann Saathoff, a reçu des explications exhaustives au sujet des préoccupations de Berlin sur la situation en Russie, a déclaré ce 6 mars le ministère russe des Affaires étrangères.

«Il est à noter que, lors des contacts, Johann Saathoff n'a pas manqué d'exprimer les états d’esprit dominant actuellement en Allemagne au sujet de l’axe russe, à savoir l’intention de formuler à notre pays un lot standard de griefs sur les problèmes des relations bilatérales, ainsi que de partager les "préoccupations" allemandes face au sort de la société civile en Russie. Les interlocuteurs russes lui ont fourni des explications exhaustives et détaillées», a indiqué le ministère.

Au cours de son séjour en Russie, du 27 février au 3 mars, Johann Saathoff a eu des rencontres avec le président du Conseil pour le développement de la société civile et les droits de l'Homme, Valéry Fadeïev, et le dirigeant du groupe de députés de la Douma (chambre basse du parlement russe) pour les relations avec le Bundestag, Pavel Zavalny. Il a eu également des entretiens au ministère des Affaires étrangères, notamment avec le représentant du Président pour la coopération culturelle internationale, Mikhaïl Chvydkoï.

Relations politiques, sociales et culturelles

Les entretiens bilatéraux ont porté sur une large gamme de problèmes liés au développement des relations politiques et sociales russo-allemandes, notamment aux activités du forum Dialogue de Saint-Pétersbourg, a poursuivi le ministère. Il a été également question de la collaboration culturelle et humanitaire entre les deux pays, une importance particulière ayant été accordée à la tenue en 2020 et 2021 de l’Année de l'Allemagne en Russie et aux prochains projets d’expositions.

Bien que les relations russo-allemandes ne soient pas au beau fixe ces derniers temps, notamment en raison de l’affaire Navalny, de nombreuses personnalités estiment qu’elles doivent être maintenues. Ainsi, le Président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a appelé «à faire en sorte que tous les liens ne soient pas coupés», tandis que le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a relevé la nécessité d’un dialogue ouvert avec Moscou, les relations bilatérales étant «trop importantes pour les laisser au hasard».