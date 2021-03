Un millier de personnes confinées à bord d’un navire de luxe géant à cause du Covid, selon Bild

Un millier de personnes – membres d’équipage et ouvriers – se sont retrouvées en quarantaine à bord du bateau de croisière Odyssey of the Seas, qui se trouve dans la ville allemande de Bremerhaven, où au moins sept personnes sont positives au Covid-19, a annoncé ce lundi 8 mars Bild.

Selon le journal, deux personnes ont été testées positives la semaine dernière et cinq autres personnes ce lundi 8 mars. Il est prévu d’évacuer les personnes infectées vers un hôtel où elles seraient confinées. Des tests de dépistage sont organisés tous les jours à bord du navire.

«Nous ne pensons pas qu’il y ait d’autres personnes positives», a indiqué le ministère de la Santé de la ville de Brême au Bild.

Odyssey of the Seas

Construit par le chantier naval Meyer Werft à Papenburg, en Allemagne, le bateau Odyssey of the Seas de la compagnie Royal Carribean est l’un des plus grands construits jusqu’ici en Allemagne, d’après la revue en ligne Mer et Marine.

Il mesure 347 mètres de long, ainsi que peut accueillir un maximum de 4.284 passagers et 1.551 membres d'équipage.

Le navire devait au départ accueillir ses premiers passagers le 5 novembre en Floride. Ensuite, sa mise en service commercial a été reportée au 17 avril. Ce report de livraison était lié aux retards pris durant la crise sanitaire, mais aussi aux dégâts provoqués par un départ de feu durant l’été 2020 et aux difficultés financières des armateurs dont l’activité est quasiment intégralement arrêtée depuis le mois de mars, a expliqué Mer et Marine.

Fin février, les chantiers navals Meyer Werft ont déclaré dans un communiqué que le bateau était en route vers Bremershaven en vue de procéder à des essais techniques et nautiques.

«Les derniers travaux sont en cours à bord de l’Odyssey of the Seas pour remettre un bateau de croisière impeccable et moderne à la compagnie maritime dans quelques semaines», a indiqué la société.