«Le diable me l’a demandé»: un Français évadé d’un hôpital psychiatrique tue une femme en Belgique

Xhuljeta, une femme de chambre d’origine albanaise de 33 ans travaillant à l’hôtel Best Western de Ruisbroek, en périphérie bruxelloise, y a été tuée par un individu qui n’était «pas dans son état normal», a révélé lundi le journal La Dernière Heure. L’auteur, un certain Hilaire P., âgé de 36 ans et de nationalité française, a été rapidement interpellé.

Se baladant sans vêtements dans un couloir de l’hôtel, il s’est emparé d’un extincteur et a brutalement frappé sa victime, laquelle est morte sur le coup. Il est ensuite resté nu à côté d’elle, prêt à se faire interpeller. «Je l’ai tuée, prends-moi maintenant, c’est bon», a-t-il dit, affirmant que sa «mission était accomplie», selon des propos rapportés mardi par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws.

De son propre aveu, il entendait des voix, dont celle du «diable», lequel lui aurait ordonné de tuer la femme de chambre. «Je n’avais pas d’autre choix que d’obéir», a-t-il déclaré. Il s’était évadé d’un centre psychiatrique de Marseille. Il comparaît ce mercredi 17 mars devant un juge d’instruction pour assassinat.

Parents assassinés

D’après le Nieuwsblad, qui relaie une interview de l’oncle de Xhuljeta dans la presse albanaise, la jeune femme avait quitté son pays natal en 2002 après que ses parents y ont été assassinés par un jeune homme. «Une des sœurs de Xhuljeta a été blessée dans la fusillade, mais les enfants ont survécu en se cachant sous le lit», confie-t-il. «C’est un nouveau drame qui touche notre famille».

Ils sont d’abord passés par la Grèce avant de s’installer en Belgique. La trentenaire travaillait dans cet hôtel depuis cinq ans. «Ils ont tenté de s’offrir une vie meilleure. Cette nouvelle souffrance nous attriste beaucoup», ajoute l’oncle.