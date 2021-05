Sanctions russes: Bruxelles convoque l'ambassadeur de Russie auprès de l'UE

L'ambassadeur de Russie auprès de l'UE a été convoqué lundi par les institutions européennes après la décision de Moscou de sanctionner huit responsables européens, dont le président du Parlement européen et une commissaire.

«L'ambassadeur a été convoqué et il devrait être reçu dans l'après-midi par le secrétaire général de la Commission européenne et le service européen pour l'action extérieure. Nous lui transmettrons une condamnation ferme et un rejet de cette décision», a déclaré le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Huit ressortissants de pays de l’UE sanctionnés

En réponse aux récentes sanctions des 27 à l’égard de Moscou, la Russie a interdit vendredi l'entrée sur son territoire à huit responsables européens. Parmi eux: le président du Parlement européen David Sassoli, la vice-présidente de la Commission européenne chargée du respect des valeurs de l'UE et de la transparence, Vera Jourova, le procureur de Berlin Jörg Raupach et le député français Jacques Maire, rapporteur spécial sur l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny à l'Assemblée parlementaire au Conseil de l'Europe (APCE).

Réaction de Bruxelles

L'Union européenne a condamné cette décision annoncée au lendemain de l'adoption par le Parlement européen d'une résolution dénonçant les actions de la Russie et réclamant des sanctions économiques et politiques.

«L'UE se réserve le droit de prendre les mesures appropriées en réponse à la décision des autorités russes», ont averti dès vendredi les présidents des trois institutions de l'UE (Parlement, Commission et Conseil, l'institution représentant les États).

«La Fédération de Russie a choisi la voie de la confrontation au lieu de chercher à inverser la trajectoire négative des relations UE-Russie», ont déploré samedi les États membres dans une déclaration publiée en leur nom par Josep Borrell.

«Des discussions sont en cours entre les États membres pour une réponse unie», a précisé son porte-parole.

La réaction de l'UE sera discutée par les ministres des Affaires étrangères et sera à l'ordre du jour du sommet européen du 25 mai, a assuré à l'AFP un diplomate européen.