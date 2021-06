Le Danemark maintient l'exclusion des vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson

Les autorités sanitaires danoises ont annoncé ce vendredi qu'elles continueraient d'exclure les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson de la campagne de vaccination anti-Covid du pays, après que le gouvernement eut demandé un examen des données.

«L'équilibre entre les avantages possibles et les effets nocifs potentiels n'est toujours pas favorable, même lorsque nous incluons dans nos analyses des hypothèses qui profitent au vaccin» , a déclaré l'autorité sanitaire danoise dans un communiqué.

L'examen des données sur les vaccins est intervenu suite à la demande du gouvernement à l'autorité sanitaire de reconsidérer les décisions contre l'utilisation des vaccins de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca, après avoir lutté pour maintenir sa campagne de vaccination dans les délais.

L'utilisation des deux vaccins a été abandonnée plus tôt au printemps en raison de préoccupations concernant des cas rares mais graves de caillots sanguins chez certains receveurs.

Mais les autorités danoises ont eu du mal à se faire livrer le vaccin de Moderna des États-Unis, forçant une révision des plans pour que tout le monde soit vacciné d'ici septembre. Pour le moment, le délai estimé s'élève à deux semaines.

Le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, a déclaré au radiodiffuseur d'État DR que c'était dans ce contexte que le gouvernement avait demandé aux autorités sanitaires de reconsidérer leur décision.

L'autorité a retiré l'AstraZeneca du programme de vaccination du pays à la mi-avril et Johnson & Johnson début mai.

Elle citait non seulement les problèmes de santé, mais aussi le fait que l'épidémie semblait être sous contrôle et qu'il semblait y avoir suffisamment de vaccins approuvés, ceux de Pfizer/BioNtech et de Moderna.

Le Danemark a été le premier pays européen à abandonner les deux vaccins de sa campagne officielle, mais le 20 mai, il a assoupli les restrictions pour quiconque était disposé à les prendre.