Vaccination dans l’UE: seulement un Européen sur trois est entièrement vacciné

Alors que 61,2% des Britanniques et 56,5% des Américains sont pleinement vaccinés contre le Covid, ce chiffre crucial pour se protéger contre l’épidémie n’est que de 35% dans l’UE. Le taux de vaccination varie largement d’un pays européen à l’autre, la France n’entrant d’ailleurs pas dans le top 5 des pays de l’UE les plus vaccinés.

Tandis que, selon l’institut Pasteur, afin d’obtenir une immunité collective contre le Covid-19 avec de nouveaux variants, 80% de la population doivent être immunisés, seulement 35% de la population européenne majeure sont aujourd’hui pleinement vaccinés, indique le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Les Britanniques et les Américains, où plus de la moitié de la population a déjà reçu les deux doses du vaccin, sont donc beaucoup plus proches de cet objectif. Dans l’UE, seulement un Européen sur trois est entièrement vacciné.

© Sputnik Couverture vaccinale UE/Royaume-Uni/États-Unis

Taux de vaccination hétéroclite à travers l’UE

En chiffres absolus, plus de 214 millions d’Européens de 18 ans et plus ont déjà reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid, précise l’ECDC. La couverture vaccinale varie d’ailleurs largement d’un pays de l’UE à l’autre avec parfois des écarts abyssaux. Ainsi, à ce jour, plus de 57,4% des Hongrois adultes ont été pleinement vaccinés, une part à envier pour la Bulgarie où seulement 13,8% des majeurs ont reçu les deux doses nécessaires pour une protection contre le virus.

Avec 60,7% de la population ayant reçu au moins une dose du vaccin, la France ne figure d’ailleurs même pas dans le top 5 des pays de l’UE les plus vaccinés. Il est pourtant à préciser que les pays qui sont les meilleurs dans le processus de vaccination, à savoir la Belgique (11,5 millions d’habitants), les Pays-Bas (17,3 millions d’habitants) ou la Finlande (5,5 millions d’habitants), sont loin d’être les plus peuplés, surtout Malte qui ne compte que près de 500.000 résidents.

© Sputnik Top 5 des pays de l'UE les plus vaccinés

Une large vaccination au Royaume-Uni où le variant Delta inquiète

Avec 61,2% des adultes ayant été entièrement vaccinés, d’après les données présentées par le gouvernement britannique, le Royaume-Uni reste le champion européen de la vaccination. Comme le montre le graphique disponible sur le site coronavirus.data.gov.uk, depuis le début du mois de juin le nombre quotidien de doses de vaccins administrées (les premières et les deuxièmes doses confondues) diminue légèrement. Ces derniers jours cet indicateur oscille autour de 400.000.

Vu l’ampleur de la couverture vaccinale outre-Manche, les récents développements, liés à la propagation sur le sol britannique du varient indien, dit Delta, qui représente désormais 95% des nouvelles contaminations, ne peut qu’inquiéter. Ainsi, la question se pose de savoir si les vaccins existants sont efficaces contre de nouveaux variants, surtout contre le Delta, jugé par l’OMS comme deux fois plus contagieux que le variant initial.

Ainsi, d’après une étude de l’institution Public Health England , l’efficacité de la protection contre le variant Delta après une seule dose du vaccin Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca est moindre qu’avec le variant britannique: elle est évaluée à seulement 33% en cas de Delta, alors qu’elle est de 50% en cas d’Alpha. Néanmoins, la protection contre le variant indien acquise après deux doses du vaccin est considérée «hautement efficace», à savoir à 88% pour la préparation Pfizer-BioNTech (93% pour Alpha) et à 60% pour l’AstraZeneca (66% pour Alpha).

Essayant d’expliquer la transmission rapide du Delta dans un pays à ce point vacciné, une étude de l’Imperial College London et d’Ipsos MORI montre que cette progression du coronavirus converge surtout avec la contamination et l’hospitalisation des jeunes qui eux sont moins concernés par la vaccination.