Une nouvelle attaque au couteau en pleine rue frappe l'Allemagne, deux blessés

Un individu a attaqué et blessé deux personnes dans la ville allemande d’Erfurt avec un couteau ce lundi matin. La police a bouclé le quartier et appelle les riverains à la prudence.

Ce 28 juin au matin, vers 6h00, un inconnu a blessé deux passants dans le sud-est d'Erfurt et s'est enfui à pied. Il aurait attaqué avec un couteau, rapporte Die Welt.

🇩🇪 [ALERTE] 2 blessés dans une #attaque au #couteau commise ce matin à #Erfurt, dans l'est de l'#Allemagne. L'assaillant est en fuite, la #police mène une chasse à l'homme notamment avec un hélicoptère. Les 2 personnes touchées sont un quadragénaire et un sexagénaire. (mdr) pic.twitter.com/H3Ym9XaaAY — La Plume Libre (@LPLdirect) June 28, 2021

Les blessés, âgés de 45 et 68 ans, ont été hospitalisés. La gravité de leurs blessures n'a pas été communiquée.

La police a déployé un hélicoptère pour traquer le fugitif.

Le cours des événements et le motif de l’attaque ne sont toujours pas clairs.

Une porte-parole de la police a déclaré à RTL qu'aucune interpellation n'avait encore été effectuée. Les forces de l’ordre ne sont pas encore en mesure de dire si l'agresseur connaissait ses victimes.

Selon la description de la police, est recherché un homme entre 20 et 30 ans. Il parle allemand, porte un pull marron et un pantalon de survêtement. Il a des cheveux bouclés blonds et un visage balafré, écrit RTL Deutschland.

Attaque de Wurzburg

Trois personnes ont été tuées vendredi dans une attaque au couteau à Wurzburg, une ville de Bavière, par un ressortissant somalien âgé de 24 ans. La police a déclaré qu’il souffrait de problèmes psychiatriques mais n'exclut pas non plus l'extrémisme islamiste comme motivation.