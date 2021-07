Port du masque, distanciation physique: levée des dernières restrictions en Angleterre à partir du 19 juillet

«Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes que si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines, quand nous serons aidés par l'arrivée de l'été et par les vacances scolaires, nous devons nous demander, quand allons-nous pouvoir revenir à la normale?», a déclaré le dirigeant conservateur lors d'une conférence de presse.

Il a ainsi souligné qu'il n'y aurait «aucune obligation de porter un masque dans aucun cadre en Angleterre», notant que les entreprises qui choisissent d'imposer cette mesure devront prendre des conseils juridiques sur leurs responsabilités en vertu de la loi sur l'égalité, annonçant aussi l'annulation des mesures de distanciation physique et des limites sur les rassemblements.

Le Premier ministre s'est félicité par ailleurs des progrès réalisés dans la vaccination, faisant savoir que le lien a été «rompu» entre les contaminations, les hospitalisations et les décès, «qui se poursuivaient inévitablement, mais à un niveau bien réduit désormais».

Les Britanniques seront ainsi amenés à porter des masques de protection uniquement dans des espaces surpeuplés où ils se réunissent avec des personnes qu'ils ne rencontreraient pas normalement, une décision qui a suscité de vives réactions de la part des maires régionaux, qui demandent de conserver le port du masque dans les transports publics et dans les commerces non essentiels.

Par ailleurs, les mesures de distanciation physique appliquées dans le secteur des loisirs et dans les restaurants seront toutes supprimées, avec le retour des événements sportifs et de divertissement, y compris les concerts et les sports, à pleine capacité.

En revanche, les seules mesures qui restent en vigueur sont la mise en quarantaine obligatoire après un test positif au Covid-19 ainsi que certaines restrictions sur les voyages internationaux. Les directeurs de la santé publique conserveront également certains pouvoirs pour agir en situation de crise.

Plus de 79 millions de personnes vaccinées

Figurant au top 15 des pays ayant réussi leur campagne de vaccination, le Royaume-Uni a déjà vacciné plus de 79 millions de personnes contre la maladie Covid-19, dont plus de 45 millions ont reçu une première dose et plus de 33 millions ont eu une deuxième injection.

En parvenant presque à l'objectif d'offrir une première dose au moins à toute la population adulte d'ici la mi-juillet, le gouvernement promet d'offrir la deuxième injection aux plus de 18 ans d'ici la mi-septembre.