Débat animé en vue à la BCE après son virage stratégique

Le Conseil des gouverneurs doit mettre à jour les indications sur l'évolution future de la politique monétaire ("forward guidance") données aux marchés financiers afin d'y intégrer la nouvelle stratégie dévoilée le 8 juillet, qui prévoit que l'inflation dans la zone euro puisse dépasser son objectif fixé à 2%.

Ce changement de stratégie (la BCE visait auparavant une hausse des prix légèrement inférieure à 2%) a été adopté à l'unanimité mais sa mise en pratique pourrait être plus délicate et raviver des divisions au sein du Conseil car ses membres sont en désaccord sur la trajectoire économique et sur l'ampleur des soutiens que l'institution doit maintenir, principalement via des achats d'obligations sur les marchés.

Jusqu'à présent, la BCE s'est engagée à poursuivre ces achats aussi longtemps qu'elle le jugera nécessaire et à maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel, historiquement bas, jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'inflation se rapproche durablement de son objectif.