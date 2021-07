Les inondations engloutissent un parc d’attractions en Belgique – photos

Endeuillée par la mort de 23 personnes et la disparition de 19 autres, la Belgique continue à faire face aux intempéries qui dévastent le pays. Les dernières images montrent le parc d'attractions Aqualibi à Wavre touché par des pluies exceptionnelles et submergé par les eaux.

Des images filmées par un drone montre l’ampleur de la catastrophe. Les attractions du parc Walibi Belgium-Aqualibi, situé à Wavre en Belgique, ont été englouties par les eaux suite aux intempéries qui ont ravagé le pays et fait 23 morts.

«En raison des inondations, le site Walibi Belgium-Aqualibi restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Dans l’attente de précisions quant à la réouverture du site, la vente de tickets et abonnements est actuellement suspendue», informe la chaîne des parcs d’attractions sur son site.

Les infrastructures techniques ayant été lourdement touchées, il n’est pas possible de les rejoindre par téléphone ou par mail, explique l’entreprise.

L’Europe centrale lourdement touchée

De violentes intempéries (inondations, fortes pluies, glissements de terrain) ont frappé plusieurs pays d’Europe, notamment l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique.

En Europe, le bilan est ce vendredi d’au moins 126 morts, dont 103 en Allemagne, sans compter les disparus.

Rien qu'à Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rhénanie-Palatinat), canton le plus frappé, les autorités ont indiqué être toujours sans nouvelles de 1.300 personnes, ce qui pourrait être lié aux perturbations téléphoniques.

En Belgique, selon un nouveau bilan des autorités locales, 23 morts et au moins une vingtaine de disparus sont à déplorer. La province de Liège est la plus touchée et concentre la plus grosse partie des opérations de secours.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays depuis mardi ont également provoqué d'importants dégâts matériels, notamment en Wallonie.

La «solidarité» de la France

La France est «solidaire» dans l'«épreuve» traversée par l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, a tweeté ce vendredi Emmanuel Macron, promettant l'aide de Paris «où (ce) sera utile».

«Mes pensées vont aux victimes des intempéries qui touchent durement l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. La France est solidaire dans cette épreuve. Notre soutien est déjà déployé en Belgique. Il le sera partout où il sera utile», a écrit le chef de l'État français.