Ces «envahisseurs russes» menacent l’ensemble de l’écosystème norvégien, selon NRK

La Norvège fait face à des «envahisseurs russes», c’est ainsi que la Société norvégienne de radiodiffusion a qualifié le saumon bossu, surnommé «saumon russe», qui se répand de plus en plus dans les eaux de la Norvège. Malgré un potentiel de pêche, ce poisson originaire du Pacifique commence à menacer la faune et la flore locales, selon NRK.